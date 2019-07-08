Barış Terkoğlu: Saraydaki SETA lobisini ne zaman konuşacağız?

Biliyorum, okudunuz. Dün Cumhuriyet’in manşetiydi. SETA’nın gazeteciler için hazırladığı fişleme raporundan söz ediyorum…

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun göreve gelmeden önce SETA İstanbul Genel Koordinatörlüğü ve SETA Genel Koordinatör Yardımcılığı yaptı. Fotoğraftaki diğer isim, “SETA” denilince akla gelen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise SETA’nın kurucu başkanıydı. Haliyle Cumhurbaşkanlığı’nın bir tür SETA kazasına uğradığını söylememiz yanlış olmaz.

Yalnızca bu değil.

Hatırlayın, seçim arifesinde Cumhurbaşkanlığı bir de “Apo kazası” yaşadı. Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi Burhanettin Duran, Abdullah Öcalan’a televizyonda “sayın” demiş, ortalık ayağa kalkmıştı. Ne hikmetse seçim için Apo’nun devreye sokularak mektup yazdırılması bundan sonra oldu. Kim mi Duran? SETA’nın Genel Koordinatörü.

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Barış Terkoğlu’nun yazısı