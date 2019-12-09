Barış Terkoğlu: Sanki “Olçok” soyadı kutsal emanetti de Nihal Hanım’a “sen hak etmedin” deniyordu!

“Aşk yakıcıdır. Çok büyük imtihanları getirir. Aşk taraf olmayı getirir. Âşıksan görmezsin.”

İslamcı bir kanalda hele de bir kadından duymayı beklemediğim bir sözdü. Kulak kesildim. Nihal Olçok, içinden konuşuyordu. Birkaç kez tekrarladı: “Aşk yakıcıdır”. Yanımdaki arkadaşıma “kesinlikle yaşadığını anlatıyor” dedim.

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Oğlu ve eski eşi darbe gecesi katledilen Nihal Olçok, bir süredir düzeni sorguluyor. Geçen hafta bizim gazeteye konuşup siyasi tercihlerini de AKP dışında açıklayınca, beklenen ses geldi. AKP’nin seçim kampanyalarını yürüten, eski eşinin kardeşi Cevat Olçok, açıklama yaptı.

“Olçok Ailesi olarak, Nihal Hanım’ın ‘Olçok’ soyadını kullanmasına rıza göstermediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız” diyordu. Sanki “Olçok” soyadı kutsal emanetti de Nihal Hanım’a “sen hak etmedin” deniyordu!

Barış Terkoğlu’nun yazısı