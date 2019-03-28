Barış Terkoğlu: Samanyolu TV’de konuşan bakanların fişi nasıl olurdu acaba?

Nasıl bir istihbarat ise Pensilvanya yolcusu adayları görmemiş. Cumhur İttifakı’nın Ankara’daki ya da Bursa’daki adayının Okyanus Ötesi’ne mesajlarını not etmemiş. Maklube başından paylaşılan Cumhur İttifakı fotoğraflarını arşivlememiş.



Sahi, muhalefet listelerine FETÖ’cüler girdi denmiyor muydu? Süleyman Soylu’nun dosyasında “PKK bağlantılılar” var da “Fethullahçı sızmalar” neden yok?



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Yoksa İçişleri Bakanlığı “FETÖ’cü siyasetçiler” ile mücadeleden vaz mı geçti? PKK bağlantılı seçilmişleri düşürecek de, FETÖ bağlantılıları görevde mi tutacak?



Yoksa “FETÖ fişleri” aynı mantıkla yazılırsa darbecilerin kardeşini büyükelçi, bakan yapanların fişi ne olur diye mi düşünülüyor? Sahi HDP toplantısına katılanların fişini gördük de Samanyolu TV’de konuşan bakanlarınki nasıl olurdu acaba?

Barış Terkoğlu’nun yazısı