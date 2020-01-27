Barış Terkoğlu: Sahi gerçekten bir ‘deprem vergisi’ var mı?

Cuma akşamı depremle yerin altındaki hareketi hissettik. Kızılay Başkanı, ‘pamuk eller cebe’ diye başlayınca yıllardır ödediğimiz ‘deprem vergisi’ni hatırladık. Şaşırmadık, ‘nereye gitti milyarlarca lira’ diye soranlara, Boğaz’daki yalılarından yandaşlık yapanlar tepki gösteriyordu. Anlaşılmaz görünüyor ama titremek anlamanın ilk fiskesi gibi.

Sahi gerçekten bir ‘deprem vergisi’ var mı? Yani, eski binaları onarmak ya da evi yıkılanlara el uzatmak için bir kumbarada para birikiyor mu? Yoksa ‘deprem vergisi’ diye dilimize yapışan bir kandırmaca mı? Birileri, alın terimizin bir damlasına daha el koymak için depremi bahane mi ediyor?

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Barış Terkoğlu’nun yazısı