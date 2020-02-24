Barış Terkoğlu: Ne garip, fay hatlarına ev yapmak ya da doğayı katletmek ahlaksızlık sayılmıyor

“Emrimiz gelince oranın altını üstüne getirdik ve üzerlerine sağanak halinde, Rabbin katında işaretlenmiş taşlar yağdırdık. Böyle cezalar zalimlerin başından hiç eksik olmaz.” (Hud 82-83)

Kuran’da cinsel kabahatlere bulaşan Lut kavminin hikâyesi böyle anlatılıyor.

Reklam

Pek çok İslamcının deprem ya da sel gibi felaketleri toplumların ahlaksızlığına bağlaması bu fikre dayanıyor. Ne garip, fay hatlarına ev yapmak ya da doğayı katletmek ahlaksızlık sayılmıyor. Hep ‘başkalarının hayatı’ dillerine dolanıyor.

Bir üniversitede nasıl hocalık yaptığını merak ettiğimiz Bedri Gencer, Elazığ depreminden sonra felaketi ‘çocuklarla evlenememe’ sorununa bağlıyordu.

Türkiye bu sözleri tartışırken, başıma öfkelendiğim ama vicdan kılıcımı daha çok bileyleyen bir olay geldi. Hem de Elazığ’la ilgili. Hem de çocuk istismarıyla bağlantılı. Hem de topluma kendince ders veren zihniyetin tam da göbeğinde.

Reklam

Barış Terkoğlu’nun yazısı