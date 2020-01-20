Barış Terkoğlu: Konuşmayalım diye uğraşılan damatlar da var mesela İsmail Kahraman’ın damatları

Odatv’de çalışma arkadaşım Caner Taşpınar’ın “Damat” kitabını okuyorum. Kitap, “Fethullahçıların AKP’li kayınpederleri” alt başlığını taşıyor. Sahiden kitabı okurken bir hisse kapılıyorsunuz: Sanki bir el, kayınpederlere damat değil de damatlara kayınpeder bulmuş!

Herhalde son yıllarda en sık duyduğumuz kelime bu: Damat. Bülent Arınç’ınkini ya da Kadir Topbaş’ınkini ne çok konuştuk. Damatlar ile kayınpederler kader birliği yapıyor. İkisi birlikte tartışılıyor ya da ikisi birlikte tasfiyeye uğruyor.

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Damatlar geçidi gibi olan kitabı okurken fark ettim. Konuşmayalım diye uğraşılan damatlar da var. Mesela İsmail Kahraman’ın damatları.

Barış Terkoğlu’nun yazısı