Barış Terkoğlu: F Tipi ‘Erdoğan’a suikast senaryoları’ hiç kanıtlanamadı

F tipi ‘Erdoğan’a suikast senaryoları’ hiç kanıtlanamadı. Nitekim Murat Eren de yargının halen FETÖ’nün kontrolünde olduğu 2012 yılında suikast ve örgüt suçlarından beraat etti.

Murat Eren, 2006’da henüz hakkında mahkeme kararı yokken YAŞ’ta bazı komutanların itirazlarına rağmen askerlikten atılmıştı. Kumpaslarda ilk hapsedilen askerdi. 3 kez tutuklanıp bırakıldı, toplam 4 yıl hapis yattı. Kimileri için çabuk gelen adalet ona halen uğramadı. Atabeyler kumpasını yaratan polisler, savcılar, hâkimler bugün FETÖ’den cezalandırılıyor. Ancak Murat Eren’in 13 yıla yayılan davası, hakkında verilen yeniden yargılama kararlarına rağmen bitmedi.

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13 yıldır üzerine atılan lekeyi temizlemek için mücadele eden Murat Eren için yarın karar günü.

Barış Terkoğlu’nun yazısı