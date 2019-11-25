Barış Terkoğlu: Ethem Sancak’ın ‘bedavadan ucuza’ aldığı fabrika altın doğurdu

Ethem Sancak BMC’yi 752 milyon liraya aldığında şirketin sadece 220 dönümlük kıymetli arsasının 1 milyarın üzerinde olduğu düşünülüyordu. Şirket borçlarının 800 milyonunu devletin üstlendiği hatırlanırsa devlet bu işten pek kârlı çıkmadı. BMC’nin geçen yılki satışlarının 2 milyar 676 milyon TL olduğu hatırlanırsa, Sancak için ‘bedavadan ucuza’ aldığı fabrika altın doğurdu.

“Mal sahibi mülk sahibi hani bunun ilk sahibi” diyoruz ya. Kimi servet sahipleri de hep ‘çalıştım kazandım’ hikayeleri anlatıyor. Oysa devletin sermaye yaratma modelinde Sancak, tipik bir örnek. Yalnız BMC Sancak’a verilmekle kalmıyor, Sakarya’daki tank-palet fabrikası da BMC’ye devredilerek savunma sanayiinde bir tekel yaratılıyor.

Reklam

Barış Terkoğlu’nun yazısı