Barış Terkoğlu: Erdoğan, tüm hamleleriyle Davutoğlu Partisi’ni erken doğuma zorluyor

Nihayetinde “gelmez” denilen Godot bu kez galiba geliyor. Öyle anlaşılıyor ki Erdoğan, tüm hamleleriyle Davutoğlu Partisi’ni erken doğuma zorlarken, Davutoğlu kendi yolunu sabırla örüyor. Trump karşıtı ABD demokratlarından İslamcı İHH’ye, liberal yazarlardan kimi tarikatlara uzanan şaşırtıcı bir ağ Erdoğan’ın karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 31 Mart seçimlerine giremeyeceğine, 4 yıl da gündemde seçim olmadığına göre yeni partinin ufkunda ne var acaba?
SON HABERLER
BNP Paribas: Türkiye’den seçim öncesi büyük manevralar geldi, resesyon yakın
BNP Paribas tarafından hazırlanan bir analizde Türkiye’nin yaklaşan seçimler öncesi ekonomiyi canlandırmak için ‘geniş ölçekli manevralar’ yaptığı, ‘birkaç çeyrek sürecek bir resesyona’ doğru gidildiği belirtildi.
İstismar mağdurlarının avukat gider ve masraflarını devlet karşılayacak
Adalet Bakanlığı’nın uygulamaya koyacağı yeni projeye göre, istismar mağduru kadınlar, çocuklar, engelliler, kimsesizlerin davaları devlet tarafından sonuna kadar takip edilecek ve mağdur kişilerin avukat giderleri ve masrafları devlet tarafından karşılanacak.
DSP iyice havaya girdi: 31 Mart sonrası ana muhalefet görevini üstleniyoruz
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, 31 Mart yerel seçimlerinden 2023’e kadar Türkiye’nin ana muhalefet partisi görevini DSP’nin üstleneceğini öne sürdü.
Özhaseki’nin PKK’lılara ‘gerilla’ dediği Ekşi Sözlük başlığına engelleme
‘Cumhur ittifakı’nın AKP’li Ankara adayı Mehmet Özhaseki’nin PKK’lılara ‘dağdaki gerillalar’ ifadesine dair Ekşi Sözlük’te açılan başlık mahkeme kararıyla engellendi.
Rapor: En ucuz çiğ süt ve en pahalı tereyağı Türkiye’de
Türkiye dünyanın en ucuz çiğ sütünü satan ve en pahalı tereyağını tüketen ülke oldu. Tereyağı için ödediğimiz ücret, çok ucuz çiğ süt fiyatına rağmen birçok ülkeden iki kat daha pahalı.