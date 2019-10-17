Barış Terkoğlu: Erdoğan sebep oldu, Öcalan ile İmralı’da yapılan görüşmeler tutanağa dökülmüştü

Erdoğan, ‘PKK ile görüşüyor’ diye suçlanınca, “Hükümet olarak biz yapmadık, ama devlet olarak bu görüşmeleri yaptığımızı ben parlamentoda dile getirdim” diye yanıt vermişti. Yetmedi, “MİT Müsteşarımızı İmralı’ya gönderen benim, Oslo’ya gönderen benim” diyerek sorumluluğu da üstlendi.

Erdoğan sebep oldu, açıp baktım. Abdullah Öcalan ile İmralı’da yapılan görüşmeler tutanağa dökülmüştü. Hem Türkiye’de hem Avrupa’da yayınevleri tarafından basılmıştı.

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Okurken kafamda bir soru vardı: Türk ordusunun bütün dünyayı karşısına alarak savaştığı örgüt nerede, nasıl kuruldu?

Barış Terkoğlu’nun yazısı