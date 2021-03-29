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Yaramazlara biraz batar!

Barış Terkoğlu: Düzeni yaratanlar, fazla açılarak deşifre olan Kürşat’ları tepeden aşağıya atıyor

Kürşat’ın 20 yaşındaki yoksulluğundan birkaç yılda zenginliğe geçişini izledik. Unuttuğumuz şu ki arkada Kürşat’ları yaratan bir sistem var.

Kastamonu’nun bugünkü Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu’nun, görevi devraldığı gün 78 milyon 490 bin 859 lira borç açıkladığını unutmayın. Bu, Kürşat’ın saatinin de içkisinin de kokaininin de parasının belki de bizim cebimizden çıktığını söylüyor.

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Hem günahkâr hem kurbanı…

Kamunun kaynaklarıyla şahsi zenginlik üreten düzeni yaratanlar, fazla açılarak deşifre olan Kürşat’ları tepeden aşağıya atıyor. Savcılar ise “pudraşeker mi kokain mi” diye sorgularken “Nereden bu değirmenin suyu” diye sormaktan kaçıyor. Alacakları cevabı hem biliyorlar hem de kendi kayıtsızlıklarına tanık olmamak için duymak bile istemiyorlar.

Barış Terkoğlu’nun yazısı

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60 yaş üzerindekiler ve eşleri için aşı randevuları açıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın aşılama programında yeni yaş grubuna geçildiğini duyurmasının ardından uygulamaya geçiliyor. E-Nabız hesabından veya 2023’e kısa mesaj göndererek aşı durumu öğrenilebilecek; Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alınabilecek.