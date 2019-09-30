Barış Terkoğlu: Deprem toplantısını ‘Toplantıda söyledik duymadın mı’ diye yapıyoruz

Cumhurbaşkanı’na soru sormayı yazılı kurala bağladık. Binlerce canımızı ilgilendiren deprem toplantısını ise “toplantıda söyledik duymadın mı” diye yapıyoruz.

Yazılı belgeler devletin insülinidir. Kuralları, yazıyla hücrelerine nüfuz eder. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e devlet hep yazılı arşiv tuttu. Yüzlerce yıllık arşivi Cumhurbaşkanı’na bağlayıp, Sultanahmet’ten Kâğıthane’deki derenin kenarına taşıdık. Tarihi arşivi göz göre göre su basarken, biz yazılı belgeyle çalışmayı unuttuk. Bu şekilde istediğimiz zaman kriz çıkarıyor, sonra kriz yokmuş gibi yapabiliyoruz.

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Erdoğan’ın şeker hastalığını hep konuşuyoruz da, galiba devlet şeker hastası oldu.

Barış Terkoğlu’nun yazısı