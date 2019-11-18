Barış Terkoğlu: Cumhurbaşkanının ‘tartışılmaz’ bulduğu Karpat, Gülen’in açık takipçilerinden biri

Cumhurbaşkanı, tarihçi Kemal Karpat’a dayanarak Osmanlı’nın son döneminde okuma yazma oranının yarıdan fazla olduğunu söylüyordu. Kaynak, Karpat’ın, ‘Osmanlı Nüfusu 1830-1914’ kitabıydı.

Kemal Karpat’ın Osmanlı’da okuryazarlığın düşüklüğünü ele aldığı diğer çalışmalarını anlatarak uzatmayayım. Özetle, ciddi hiçbir eser, Erdoğan’ı doğrulamıyor. Karpat da kendi eserlerinde bile kendisinin kaynak verildiği tezi çürütüyor.

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Ben işte bu noktada başka bir ayrıntıya takıldım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karpat’ı ‘liyakatına kimsenin itiraz edemeyeceği tarihçiler’ arasında sayıyordu. Öyle ya Erdoğan, FETÖ darbe girişiminin olduğu 2016’da ‘Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’nü Kemal Karpat’a vermişti. Ödül tartışma yaratmıştı. Zira, Cumhurbaşkanı’nın ‘tartışılmaz’ bulduğu Karpat, Fethullah Gülen’in açık takipçilerinden biriydi.

Barış Terkoğlu’nun yazısı