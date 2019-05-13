Barış Terkoğlu: Buldukları ‘yol’ 28 yıl önceki gibi Erdoğan’ın sonu mu olacak?

Tarikat ilişkilerinden Erdoğan’ı bayıltan mazbata kararına kadar 28 yıl sonra tuhaf bir kesişme anındayız. İmamoğlu’nun mazbatasını alan Erdoğan’dı ama “Erdoğan’ın mazbatasını geri alın” diyenler o gün Erdoğan’a karşı olan ‘muhafazakâr muhalefet’ti.

İşin ilginci, Erdoğan’a o günlerde yenilgi yaşatan ‘muhafazakâr muhalefet’ bugün farklı kıyafetle yeniden ete kemiğe bürünüyor. Abdullah Gül’den Ahmet Davutoğlu’na, Süleymancılardan Yeni Asyacılara, İsmailağa’daki bazı gruplardan Akabe ya da Furkan Vakfı’na, İHH’deki kimi İslamcılardan Milli Görüş’ün ağabeylerine, Erenköy Cemaati’nde kriz yaşayan Ahmet Taşgetiren’den Karar gazetesinin diğer yazarlarına kadar hepsi birbirinden farklı arayıştaki ‘yeni muhafazakâr muhalefet’ kendisine yol arıyor.

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Buldukları ‘yol’ 28 yıl önceki gibi Erdoğan’ın iktidarının sonu mu olacak? Yanıtını zamandan başka verecek var mı?

Barış Terkoğlu’nun yazısı