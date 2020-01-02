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Yaramazlara biraz batar!

Barış Terkoğlu: Bugünün cezası, yarının madalyasıdır; Sözcü aldığı cezayı çoktan hak etti

Devlette ve tabii yargıda iktidar muhafızları ile kripto FETÖ’cüler el ele iş tutuyor. Birinciler “muhalifleri FETÖ’cü diye cezalandırıp kurtulalım” diye ellerini ovuştururken, ikinciler “herkesi FETÖ’cü yapalım da FETÖ meselesini bitirelim” diye çalışıyor. Sonunda dünkü ortaklık, bugünkü tuhaf kararla kendisini sürdürüyor.

“Sözcü bunu hak etti!” dedik ya…

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Hepimiz biliyoruz. Sözcü’nün sahibi, Cumhurbaşkanı’nın ‘yargıdan FETÖ sanığı kurtarmakla meşhur’ avukatlarını tutsaydı, belki varlığının bir kısmını ‘kaybedecekti’ ama bugün aranıyor olmayacaktı. Emin Çölaşan ya da Necati Doğru, Fehmi Koru’nun yaptığı gibi Abdullah Gül ve Tayyip Erdoğan’ın bilgisiyle Pensilvanya’ya gidip barışma için aracılık yapsalardı, ceplerinde mektupla dönselerdi 3 buçuk yıl hapis cezası almayacaklardı.

Bugünün cezası, yarının madalyasıdır.

Sözcü aldığı cezayı çoktan hak etti!

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Barış Terkoğlu’nun yazısı

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