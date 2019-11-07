Barış Terkoğlu: Brezilyalılar VakıfBank’ı şikâyet etti

Brezilya’da ilaç ve kimya sektöründe tekel olan Cristalia şirketinin iştiraki olan Edgeworth’un 35 milyon doları bankada takılıp kalmıştı. Parasını hesabından çekemeyen şirket, banka ile mahkemelik oldu. Yetmedi, Brezilya devleti ile iyi ilişkileri sayesinde Cristalia’nın durumu diplomatik alana da taşındı.

Brezilya hükümeti, ülkeyi ziyaret edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan için yaşananları anlatan bir dosya hazırlarken, Brezilya Dışişleri Bakanlığı da Büyükelçilik eliyle Türkiye’deki kurumlarla bir dizi görüşme yapmıştı. Meselenin Türkiye’yi ilgilendiren bir tarafı daha vardı. O da Kıbrıs’ın hukuki durumu nedeniyle Mondial Bank’ın VakıfBank’ta açtığı hesap üzerinden para transferi yapmasıydı.

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Brezilya Büyükelçisi’nin anlattığına göre Brezilya devleti destekli şirket, VakıfBank’ı Türkiye’nin de parçası olduğu OECD’ye (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) şikâyet etmişti.

Barış Terkoğlu’nun yazısı