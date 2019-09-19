Barış Terkoğlu: ‘Beraber yürüdük biz bu yollarda’ şarkısını artık birlikte söylemek çok zor gibi

Davutoğlu ve Gül ekiplerinin gidişi sonrası AKP’nin kendi içinde daha rafine olacağını düşünürken, partide belki de daha derin bir kırılma yaşanacak. Camdaki çatlağın yayılması gibi, kriz ilerleyecek. Erdoğan’ın vereceği karar ise kuşkusuz herkesin kendisiyle yüzleşmesi anlamına gelecek. Tüm olumsuzlukları “Erdoğan’a rağmen” diye açıklamaya çalışanlar belki de “aslında Erdoğan sayesinde” gerçeğini görecek.

“Beraber yürüdük biz bu yollarda” şarkısını artık birlikte söylemek çok zor gibi. Çünkü ne yol aynı yol ne de yağmur aynı yağmur.

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Barış Terkoğlu’nun yazısı