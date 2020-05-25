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Yaramazlara biraz batar!

Barış Terkoğlu: AVM’de dolaşmanın serbest olmasının tek nedeni var; ekonomi kötü yönetiliyor

orona sayesinde gördük ki Türkiye’nin yıllardır biriktirdiği bir sağlık altyapısı, her şeye rağmen yıkılamamış sosyal devlet kalıntıları var. Öte yandan yalnız tatil günleri karantina yapabiliyor olmanın tek nedeni var. Çünkü ekonomi kötü yönetiliyor. Parkta yürümenin yasak, AVM’de dolaşmanın serbest olmasının tek nedeni var. Çünkü ekonomi kötü yönetiliyor. Ama bunu söylemek, yazmak zor. Çünkü her şey aile arasında.

Barış Terkoğlu’nun yazısı

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