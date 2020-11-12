Barış Terkoğlu: ‘Albayrak’ın adamı’ olarak ülkeye saçılmış unsurlardan devleti nasıl arındıracağız?

Cumhurbaşkanı’nın dünkü açıklamaları Berat Albayrak döneminin en azından bir süre bittiğini gösteriyor. Asıl konuşacağımız ise yeni başlıyor. Cumhuriyet döneminin belki de en başarısız Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın, Cumhurbaşkanı’nın damadı olma avantajını da kullanarak medyadan diplomasiye, adliyeden bürokrasiye kadar yarattığı yönetim şeklini nasıl bitireceğiz? Devlet bürokratı yerine ‘Albayrak’ın adamı’ olarak ülkeye saçılmış unsurlardan devleti nasıl arındıracağız?
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