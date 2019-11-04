Barış Terkoğlu: AKP’li eski il başkanı FETÖ borsası davasında sanık olmakla kalmadı, küçük çocuğunun gözleri önünde katledildi

Bu köşede “FETÖ borsası” hikâyelerini daha önce çok kez okudunuz. FETÖ davalarında sanık olan zenginlerin bir kısmı, servetlerinin bir bölümü karşılığında serbest bırakılıyordu. Pisliğe kimi mafya gruplarından bazı savcılara, kimi hâkimlerden bazı polislere birçok insan bulaşmıştı.

Nitekim bu kirli işler yargının da konusu oldu. “FETÖ borsası” davaları açıldı. Rezaletin en yoğun yaşandığı şehir, kuşkusuz FETÖ’nün en zenginlerinin yaşadığı İzmir’di. Öyle ki AKP’nin eski İzmir İl Başkanı Ahmet Kurtuluş, FETÖ borsası davasında sanık olmakla kalmadı, anlatacaklarını engellemek için evinde, küçük çocuğunun gözleri önünde katledildi.

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Barış Terkoğlu’nun yazısı