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Barış Terkoğlu: Adnan Oktar’ın örgütünün siyasi ayağı var mı?

Adnan Oktar’ın örgütünün siyasi ayağı var mı?

Öyle ya, mahkeme kararının söylediği gibi her yerde olan bir örgüt, neden siyasette olmasın? Neden konu PKK ya da DHKP-C olduğunda rahatça konuşurken, iş FETÖ’ye ya da Adnan Oktar Örgütü’ne geldiğinde siyasi ayak bir anda kesiliyor?

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Kendi kendime sorarken, örgütün anlatıldığı savcılık mütalaasına bir daha baktım. ‘Siyasi’ kelimesi tam 28 kez geçiyordu. Bir tanesini aktarayım:

“(…)Destekledikleri kişilerin ve siyası partilerin seçimlerde oy elde etmesini, karşı oldukları kişi ve siyasi partilerin oy kaybetmesini sağlamak için zor ve tehdit uygulamak suretiyle yıldırma, korkutma ve sindirme gücünü kullanarak…”

Barış Terkoğlu’nun yazısı

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