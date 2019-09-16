Diken

Yaramazlara biraz batar!

Barış Terkoğlu: 12 Eylül referandumunda FETÖ ile, ‘çözüm süreci’nde PKK ile iş tuttular, şimdi yerseniz, ‘en milli’ oldular

Birikim dergisi tesadüf değil. Makalede yazdığı gibi istedikleri cepheyi ‘liberal abiler’ öncülüğünde kurdular. Cumhuriyet kurumlarını kurdukları kumpaslarla hep birlikte yıktılar. Kimi, 12 Eylül referandumundaFETÖ ile; kimi, ‘çözüm süreci’nde PKK ile iş tuttular. Şimdi, yerseniz, ‘en milli’ onlar oldular. 

Azılı yankesicilerin, cüzdanını kaptıranlara ‘hırsız’ diye bağırması gibi, ülkenin kalanını ‘terörist’ ya da ‘ajan’ ilan ettiler. Sonunda kendi partilerini bile dağıtıp paramparça yaptılar. 

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Herkesin gidişine fal baktığı Albayrak’ın Pelikan kokulu inançsız makalesi eminim meselenin aslını bilenlere aynı dizeyi düşündürmüştür: Ne kadar yalansız yaşarsak o kadar iyi!

Barış Terkoğlu’nun yazısı

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