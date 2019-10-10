Barış Pınarı’nda ikinci gün: Kara ve havadan sürüyor, hedefler ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, ikinci güne giren Barış Pınarı Harekatı’nda belirlenen hedeflerin ele geçirildiğini bildirdi.

Fotoğraflar: DHA

Suriye’nin kuzeyindeki YPG hedeflerine yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatı, dün saat 16.00 sıralarında Türk savaş uçakları ve topçu birliklerin YPG’lileri vurmasıyla başlamış, ardından komandolar Suriye Milli Ordusu (SMO) birlikleriyle Suriye’ye girmişti.

Reklam

Sıcak temas

Uçakların 30 kilometre derinliğindeki alanları vurduğu sırada zırhlı birlikler de Tel Abyad ile Resulayn etrafındaki bölgelerde adım adım ilerlemeye başladı. Bazı noktalarda YPG’lilerle çatışma çıktı.

Siviller için önlem

YPG’lilerin harekatın başlamasının ardından Türkiye tarafına roket ve havanlarla saldırması nedeniyle sınıra yakın ilçelerde halka uyarıda bulunuldu. Halka sınır hattına yaklaşmamaları ve toplu halde durmamaları yönünde uyarı anonsları yapıldı. Polis ve askerlerin de sınıra yakın noktalarda önlem almasıyla sivillerin sınır hattına yaklaşmaları engellendi.

Harekatın başlamasının ardından YPG’lilerin mevzileri terk ederek kontrollerinde bulunan diğer bölgelere gittiği görüldü. Çok sayıda sivilin de harekatın başlamasıyla güvenli gördükleri daha iç kesimlere yöneldikleri belirtildi.

Reklam

YPG’lilerin mevzileri vuruluyor

YPG’nin terk ettiği bir mevzi…

Tel Abyad, gece boyunca obüs, tank ve roketatarlarla ateşe alınırken, sabah saatlerinde sesler kesildi. Vurulan hedef sayısı 200’ü buldu. Vurulanlar arasında YPG’lilere air siperler, barınaklar, karargah ve sığınaklar var. Kırsal’daki TSK ve SMO birlikleri, ilerleyişlerini sürdürüyor.

Hedef menzilden çıkmak

Hedefin, Tel Abyad ve Resulayn’ı kontrole alarak 30 kilometre derinliğe ulaşmak, Türkiye’yi roket ve havan menzilinden çıkarmak olduğu belirtildi.

Barış Pınarı Harekâtı gece boyunca havadan ve karadan başarıyla sürdürüldü. Belirlenen hedefler ele geçirildi. Harekât planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor.#MSB #TSK #BarışPınarıHarekatı 🇹🇷 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 10, 2019

Bakanlık, harekatın gece boyunca havadan ve karadan sürdüğünü belirterek belirlenen hedeflerin ele geçirildiğini bildirdi.

TSK’nın sevkiyatının devam ettiği sınır hattında askerler, zırhlı araçlarla teyakkuz halini sürdürürken, polisler de ilçe merkezinde önlemlerini artırıyor.