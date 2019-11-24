Barış Pınarı Harekatı’nda zırhlı aracın çarptığı asker hayatını kaybetti

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye’de Fırat’ın doğusunu kontrol altına almak için başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nda zırhlı ‘Kirpi’ aracının çarpması sonucu yaralanan Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya, tedavi için kaldırıldığı Şanlıurfa’daki hastanede hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA (Temsili)

Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Akkaya’nın yarın memleketine uğurlanacağı öğrenildi.

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Şanlıurfa valiliğinden yapılan açıklamada şöyle denildi: “Barış Pınarı Harekatı sırasında Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya şehit olmuştur. Şehidimiz 24.11.2019 Pazar günü saat 11.00’da Şanlıurfa GAP Havaalanında düzenlenecek olan tören sonrası Afyon ili İscehisar ilçesi Karaağaç köyüne uğurlanacaktır.”