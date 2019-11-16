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Yaramazlara biraz batar!

Barış Pınarı Harekatı’nda yaralanan asker hayatını kaybetti

Suriye’deki YPG hedeflerine yönelik Barış Pınarı Harekatı’nda yaralanan bir asker hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA

Bakanlığın yazılı açıklamasına göre Resulayn bölgesinde 11 Ekim’de YPG’lilerin açtığı ateş sonucu yaralanan asker, tedavisinin sürdüğü hastanede hayatını kaybetti.

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DHA’nın haberine göre GATA’da tedavi gören 24 yaşındaki piyade sözleşmeli er Bekir Can Hereklioğlu’nun vefatının haberi Adana’daki ailesine verildi.

Hereklioğlu’nun cenazesi, bugün ikindi namazında düzenlecek törenle Yumurtalık ilçesinin Narlıören Mahallesi’nde toprağa verilecek.

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