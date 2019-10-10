Barış Pınarı Harekatı | Erdoğan: YPG’nin işgalini görmeyenler bize laf ediyor

Türkiye’nin Suriye’deki YPG hedeflerine yönelik Barış Pınarı Harekatı sürüyor.

Diken gelişmeleri dakika dakika aktarıyor…

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13.21 Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ikinci gününde harekata dair bilgi verdi:

*Son dört yılda sınırlarımız içinde 7 bin 500, sınırlarımızın dışında 8bin 500 olmak üzere toplam 16 bin teröristi etkisiz hale getirdik.

*Türkiye’nin yaptığı diğer operasyonlar gibi Barış Pınarı’nın amacı Suriye’nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğine katkıda bulunmaktır.

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*PKK’nın YPG’nin işgalini görmeyenler şu an bizim attığımız adıma laf ediyorlar. Siz şöyle kenarda durun, biz yolumuza devam ediyoruz.

‘Sosyal medya incelemesi yapılıyor’

13.15 İstanbul başsavcılığı: “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gerçekleştirmekte olduğu ‘Barış Pınarı Harekatı’ üzerine Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal barışını, iç huzurunu, birliğini ve güvenliğini hedef alan, bu amaca hizmet eder mahiyette her türlü yönlendirici haber, yazılı ve görsel yayın operasyonel amaçlı sosyal medya hesapları ile birlikte kişi ya da kişiler tarafından suç oluşturan eylemlere yönelik Türk Ceza Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca inceleme ve tespitler yapılmakta olup, yasal gereğine tevessül edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Fotoğraf: DHA

12.30 Milli Savunma Bakanlığı: “Barış Pınarı Harekâtı’nın planlama ve icrasında sadece PKK/PYD-YPG ve DEAŞ’lı teröristler ile bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınıyor.”

11.12 Suriye’nin Kamışlı kentindeki YPG’liler, lastik yakarak görüş alanını kısıtlamaya çalışıyor.

Fotoğraf: DHA

10.38 YPG’lilerin roketli ve havanlı saldırıları nedeniyle, halkın sınırdan uzak durmaları konusunda sınır ilçelerinde anons yapılıyor.

08.15 Harekat sırasında vurulan mevzileri bazı YPG’lilerin terk ettiği bildirildi. Çok sayıda sivil de Suriye’nin iç bölgelerine gitmeye başladı.

07.00 Ordu birlikleri karadan ilerleyişini sürdürürken, gece boyunca sınırdan top sesleri duyuldu.

Birinci gün

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, saat 16.00’da harekatın başladığını duyurdu. İlk olarak savaş uçakları ve topçu birlikleri YPG hedeflerini vururken, akşam saatlerinde komandolar ve Suriye Milli Ordusu (eski Özgür Suriye Ordusu) birlikleri karadan Suriye’ye girdi. İlk gelen bilgilere göre ordu birlikleri bazı hedefleri ele geçirdi.