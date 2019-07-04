‘Barış konuşlanması’nın detayları ortaya çıktı: S-400’ler Akıncı Üssü’ne

Türkiye’nin Rusya’dan alınan S-400 füzelerinin eski adı Akıncı olan Ankara’daki Mürted Hava Üssü’ne getirileceği bildirildi.

S-400 (Fotoğraf: Reuters)

Cumhuriyet’ten Hüseyin Hayatsever’in haberine göre, füzelerin Mürted Hava Üssü’ne getirilmesinin ardından sistemin kuruluş süreci başlayacak. Sistemin kuruluşununsa bu yıl içinde tamamlanmasının beklendiği kaydedildi.

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15 Temmuz darbe girişiminden sonra adı ‘Mürted’ olarak değiştirilen hava üssü, darbe girişimi sonrası ‘yedek meydan’ statüsüne düşürülmüş ve bünyesindeki filo komutanlıkları lağvedilmişti.

ABD, S-400’lerin NATO ile uyumlu olmadığını ve Türkiye’nin de üretim programında yer aldığı F-35 savaş uçaklarının güvenliğini tehlikeye atacağını söylüyor. ABD’li yetkililer Türkiye’nin kararından vazgeçmemesi halinde ABD yasalarında yer alan yaptırımlarla karşı karşıya olacağını söylüyor.

NATO radarına bağlanmayacak

Son olarak, Ankara’nın ABD yaptırımlarından kaçınmak için ‘barış konuşlanması’ adı verilen yeni bir formül geliştirdiği belirtilmişti.

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Buna göre füzeler her an kullanılır hale gelecek şekilde kurulumu yapılacak. Ancak füze sistemleri sadece risk ve tehditlerin arttığı dönemlerde aktif hale getirilecek. Dahası, sistem NATO radarına bağlanmayacak.

Söz konusu formül, Rusya’dan S-400 füzelerinin alınacağı haberlerinin çıkmaya başladığı 2017 yılında da gündeme gelmiş, iktidara yakın medya ‘barış mevzilenmesi’ adı verilen bu uygulamada füzelerin Akıncı Üssü’ne konuşlandırılacağını bildirmişti.

Trump’a rağmen yaptırımlar halen gündemde

Haftasonunda ABD Başkanı Donald Trump’la görüşen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Washington’ın S-400 nedeniyle Ankara’ya yaptırımlar getirmeyi planlamadığını belirtmişti. Erdoğan, füzelerin 10 gün içinde teslim alınacağını söylemişti.

ABD yönetimininse Ankara’nın Rus yapımı S-400 füzelerini teslim alması halinde, Erdoğan’ın aksi yönde açıklamalarına rağmen Türkiye’ye yaptırım uygulamayı ve F-35 savaş uçağı programından çıkarmayı planladığı bildirilmişti.