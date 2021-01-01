Barış İnce: O zaman haydi! Yazalım o en güzel yazıyı

2021’de yalnızlığımızdan kurtulacak, insana kavuşacağız. Öyle başkasının hayatını riske atarak değil ama… Bilime güvenerek, bilim insanlarına inanarak… Hurafeden, az bilgiden, çıkarcılardan uzak duracağız.

Karanlığa ses çıkaracağız, çıkaranlarla dayanışacağız. Korkabiliriz, yalnız hissedebiliriz, bunalabiliriz. En azından doğamız için, istediğimiz gibi yaşayabilmek için, soğukta direnen işçiler için, tüm canlılar için… Ayakta duracağız. Aydınlığın, geleceğin, Sol’un sessiz birer neferi olacağız.

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Takvimler değiştiğinde yaşadığımız hayat değişmeyecek, biliyoruz. Yine de her yeni sayfada “bu kez en güzel el yazımla yazacağım” diyen ilkokul öğrencisi gibi hevesle yeni yılı bekliyoruz.

O zaman haydi! Yazalım o en güzel yazıyı.

Barış İnce’nin yazısı