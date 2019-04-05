Diken

Yaramazlara biraz batar!

Barış İnce: Kraldan kralcılar, kötümserliğin bayraktarları kaybetti

Bu ülkede geleceğinden endişeli, kültürel tercihleri iktidarla uyuşmayan, şüpheci, sorgulayan genç bir nüfus var. Büyükşehirlerde okuyan, farklı kültürlerle tanışan, dünyayı izleyen… O gençleri dayatmayla hizaya getirenler kaybetti. Gelecekten, değişimden, özgürlükten bahsedenler kazandı.

Halkından bilgi saklayanlar, çalışanlarını ikna edemeyen ajanslar, kendi çocuğunun gözünün içine bakacak yüzü olmayanlar kaybetti. “Biz çocuklarımıza onurlu bir gelecek bırakacağız” diyenler kazandı. Muhalif geçinip kendilerine olanak sağlayacak her gücün peşine takılan liberaller, kraldan kralcılar, kötümserliğin bayraktarı olanlar kaybetti. Küçücük bir ilçede didinerek “başarı hikayesi” yazanlar, topluma umut yayanlar kazandı.

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Barış İnce’nin yazısı

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