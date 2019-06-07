Diken

Yaramazlara biraz batar!

Barış İnce: Bu tetikçiler, troller, şarlatan yazarlar, paragözler, din simsarları, hepsi iktidarın yüzü

Seçimin hemen ertesinde Saray çevresinden bir kısım yazar ve bürokrat mızıkçılığa başladığında gözler Erdoğan’a döndü. Erdoğan’ın söyleminde bir ikircikli tavır sezildi ve bu tavır aslında Erdoğan’ın seçimi kabullendiği şeklinde yorumlandı. Her şey Pelikancı denilen Boğaz’daki bir yalıdan yazan trol yazar ekibinin kışkırtmasıydı kimilerine göre.

Son zamanlarda yeni bir moda da birilerine meczup ya da tetikçi deyip asıl iktidara laf söylemeyen kaçamak bir muhaliflik…

Reklam

Bu tetikçiler, bu troller, bu şarlatan yazarlar, bu paragözler, bu din simsarları… Hepsi iktidarın bir yüzü, bir aynası… Pek de cesurlar. Bir tepenin ardına saklanmışlar karşı tarafa ok atmaya çalışıyor. Birkaç hedefi vursalar belki ulufe alacaklar. Ama hesaba katmadıkları bir şey var. Ardına saklandıkları tepe küçülüyor ve pek yakında açıkta kalacaklar.

Barış İnce’nin yazısı

SON HABERLER

İmamoğlu: Yunanmış, Pontusmuş, Allah akıl versin

‘Millet ittifakı’nın CHP’li İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, görevde olduğu 18 günde ‘insanların gönlünü kazandığını’ belirterek, “Hatta 18 günde ben diyorum ki çıldırdılar. Ben var ya o bir avuç insanı 1800 günde deli edeceğim” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...