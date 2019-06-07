Barış İnce: Bu tetikçiler, troller, şarlatan yazarlar, paragözler, din simsarları, hepsi iktidarın yüzü

Seçimin hemen ertesinde Saray çevresinden bir kısım yazar ve bürokrat mızıkçılığa başladığında gözler Erdoğan’a döndü. Erdoğan’ın söyleminde bir ikircikli tavır sezildi ve bu tavır aslında Erdoğan’ın seçimi kabullendiği şeklinde yorumlandı. Her şey Pelikancı denilen Boğaz’daki bir yalıdan yazan trol yazar ekibinin kışkırtmasıydı kimilerine göre.

Son zamanlarda yeni bir moda da birilerine meczup ya da tetikçi deyip asıl iktidara laf söylemeyen kaçamak bir muhaliflik…

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Bu tetikçiler, bu troller, bu şarlatan yazarlar, bu paragözler, bu din simsarları… Hepsi iktidarın bir yüzü, bir aynası… Pek de cesurlar. Bir tepenin ardına saklanmışlar karşı tarafa ok atmaya çalışıyor. Birkaç hedefi vursalar belki ulufe alacaklar. Ama hesaba katmadıkları bir şey var. Ardına saklandıkları tepe küçülüyor ve pek yakında açıkta kalacaklar.

Barış İnce’nin yazısı