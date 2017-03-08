‘Barış imzacısı’ Dr. Cenk Yiğiter’in Ankara Barosu’na staj başvurusu KHK’ya ‘takıldı’

Ankara Barosu, bir akademisyenin staj başvurusunu kanun hükmünde kararnameyle (KHK) ihraç edildiği gerekçesiyle reddetti.

Ankara Üniversitesi Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Cenk Yiğiter, 679 sayılı KHK’yle ihraç edilmişti. Eğitim-Sen üyesi Dr. Yiğiter, aynı zamanda ‘Bu suça ortak olmayacağız’ bildirisinin de imzacısı.

Dr. Yiğiter, Twitter hesabından Ankara Barosu’na yaptığı staj başvurusunun, KHK’yla ihraç edildiği için kabul edilmediğini duyurdu.

1/5 Ankara Barosu'na yapmış olduğum staj başvurum Baro YK kararıyla, KHK ile ihraç edildiğim için reddedilmiş.@HakanCanduran @ankarabarosu — Cenk Yiğiter (@cenkyigiter) March 8, 2017

Dr. Yiğiter, şunları yazdı: “Ankara Barosu’na yapmış olduğum staj başvurum baro yönetim kurulu kararıyla, KHK ile ihraç edildiğim için reddedilmiş. İhraçlardan sonra ‘Üniversitelerden elinizi çekin’ diye bildiri yayınlayan baro yönetimi, bir hukukdışı OHAL aparatına dönüşmüş durumda. Kendilerini kutluyorum, size de tarihe bu şekilde geçmek nasip oldu, bravo! Sivil ölü haline getirilmemizin suç ortağısınız. Bir OHAL aparatı olarak gösterdiğiniz bu cevval tavrı, yanıltıcı beyanda bulunan bir savcıya karşı da gösterebilecek misiniz? Yoksa koca baro yönetimi olarak hukukdışı OHAL karşısında boyun eğmiş ve de tek bir savcıdan korkacak, çekinecek halde misiniz?”