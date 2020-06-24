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Yaramazlara biraz batar!

Barış Doster: Yunanistan bir kez daha Türkiye’nin egemenliğini hiçe sayıyor

Akdeniz ve Ege’de, deniz yetki alanlarına ilişkin tartışmalar sürerken, Ege’de iki ülkenin savaş uçaklarının it dalaşı, seyrelmekle birlikte devam ederken, iki gün önce Atina bir adım daha attı. Yunan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, 29 Haziran’da, Aydın ilimizin Eşek Adası’na geleceğini açıkladı.

Bu bilgiyi, işgal altındaki Türk adalarının ısrarlı takipçisi, eski Milli Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri Ümit Yalım kamuoyuyla paylaştı. Eşek Adası, Yunan işgalindeki 18 adadan biri. Adada üs kuran, yüzlerce asker bulunduran Yunanistan, bir kez daha, Türkiye’nin egemenliğini hiçe sayıyor. Türkiye ise maalesef, işgal altındaki adalardaki egemenlik haklarına sahip çıkamıyor.  

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Barış Doster’in yazısı

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