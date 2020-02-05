Barış Doster: Yeniden ABD’yle yakınlaşıp bölgede yalnızlaşmak mı?

Suriye, Rusya’nın oluruyla, Türk askerlerine saldırdı. Türkiye, hemen karşılık verdi. Saldırının, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ukrayna ziyaretiyle aynı güne denk gelmesi de, zamanlama açısından manidardı.

İdlib’deki saldırıya askeri anlamda karşılık veren Türkiye, diplomatik düzlemde ılımlı açıklamalar yaptı. Astana ve Soçi süreçlerine bağlılığını yineledi. Muhataplarından da aynısını beklediğini söyledi. Bu üslup, diplomasi kanallarının açık olduğunun, tarafların gerilimi artırmaktan kaçındığının, iplerin kopmadığının kanıtı.

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Türkiye şuna karar verecek: Yeniden ABD’yle yakınlaşıp, bölgesinde yalnızlaşmak mı? Bölge merkezli bir dış politika izleyip, bunu yaparken ekonomisini, toplumsal bünyesini, ulus ve yurttaş kimliğini güçlendirip, istikrar unsuru olmak mı?

Barış Doster’in yazısı