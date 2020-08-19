Barış Doster: Ülkemizdeki partilerin çoğu ABD’de görücüye çıkarlar

ABD, siyasetin sağında ve solunda etkilidir. O nedenle iktidar partisi dahil, ülkemizdeki partilerin maalesef çoğu, İçişleri Bakanlığı’na kuruluş dilekçesini verdikten sonra, soluğu ABD’de alırlar. ABD başkentinde, adeta görücüye çıkarlar. ABD’nin etkili siyasi aktörleriyle, düşünce kuruluşlarıyla, sermaye çevreleriyle, bürokrasisiyle, güçlü lobileriyle ilişki kurup, onların gözüne girmek için türlü sözler verirler.

Emperyalizme karşı mücadelede tutarlı olmak, gerektiğinde özeleştiri yapmak gerekir. Aksi halde, bir zamanlar sıklıkla dillendirilen, ‘Büyük Ortadoğu Projesi eşbaşkanlığı’ akla gelir. Irak’ın Süleymaniye kentinde, 4 Temmuz 2003’te Türk askerinin başına çuval geçirilmesi sonrası, ülkemizi yönetenlerin, ABD’ye nota verilip verilmeyeceğini soran gazeteciye, “Ne notası, müzik notası mı?” ve “Büyük devletlere nota verilmez” şeklindeki açıklamaları akla gelir.

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Barış Doster’in yazısı