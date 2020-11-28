Barış Doster: Türkiye’nin Katar’dan beklentisinin büyüklüğü, Katar’ın kapasitesiyle örtüşmüyor

Türkiye – Katar ilişkileri, iki ülkenin niyetinden bağımsız olarak, bölgesel gelişmelerin etkisine fazlasıyla açık. Örneğin, son dönemlerde İsrail’le ilişkilerini normalleştirme kararı alan Arap ülkeleri listesinde Katar’ın da adı geçiyor. Keza, Doğu Akdeniz’de, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nce, Türkiye’ye karşı yapılan hamlelerde Katar, Türkiye’nin yanında durmuyor. Dengeleri gözetiyor. Soğukkanlı davranıyor. Dış kaynak gereksinimi söz konusu olunca Türkiye’nin yanında olan Katar, Türkiye’nin taraf olduğu gerilimlerde taraf olmuyor. KKTC ve Azerbaycan konusunda bile, Türkiye’nin beklediği açıklamaları yapmayan Katar, Rusya’yla ilişkilerini ise dengeli şekilde yürütmeye çalışıyor.
Katar, ABD etkisine fazlasıyla açık. ABD’nin Ortadoğu’daki en büyük askeri üssü Katar’daki El Udeid.
Kısacası, Türkiye’nin Katar’dan beklentisinin büyüklüğü, Katar’ın devlet kapasitesiyle örtüşmüyor.