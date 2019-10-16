Barış Doster: Türkiye yaptırımlarla nasıl mücadele etmeli?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Barış Pınarı Harekatı’ koordinasyon toplantısına AKP grup başkanvekillerinin ve parti sözcüsünün katılmasını eleştirerek, “İşte bu parti devletidir. Tabii yaptığı işin yanlış olduğunu onlar da biliyor. Cumhurbaşkanlığı sitesine koyuyorlar ama bazı isimleri yazmıyorlar. İnsan utanır biraz” dedi.