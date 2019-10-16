Barış Doster: Türkiye yaptırımlarla nasıl mücadele etmeli?

Türkiye’nin, Suriye’nin kuzeyinde, PKK-PYD-YPG terör örgütüne karşı düzenlediği Barış Pınarı Harekâtı’na başından beri itiraz eden ABD, Türkiye’ye yönelik ilk yaptırımları açıkladı.
Peki, Türkiye ne yapmalı? Birlikte düşünelim.
Birincisi, Türkiye emperyalist merkezler arasındaki rekabetten, çıkar çelişkilerinden faydalanmaya çalışmalıdır.
İkincisi, Suriye’nin bağımsızlığı, bütünlüğü ve egemenliğini savunan, Rusya ve İran’la birlikte bunun garantörü olan bir devlet olarak, daha fazla zaman geçirmeden, Suriye devletiyle temas kurmalıdır.