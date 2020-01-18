Barış Doster: Türkiye, dış politikada ilk düğmeyi yanlış iliklemenin yol açtığı sorunlarla boğuşuyor

Dış politikanın temel ilkelerine uymadan yapılan hamlelerin acı sonuçlarıyla yüzleşiyor Türkiye. Suriye siyaseti bunu kanıtlıyor. Libya konusunda çok fazla konuşulsa da, çatışan tarafları ve konuya müdahil devletleri Türkiye değil, Almanya bir masa etrafında buluşturuyor. Rusya’ya olan enerji bağımlılığı artıyor.
Irak’ta, uzun yıllar Kuzey Irak’ı açıkça desteklemenin sonuçlarına katlanılıyor. Başkanına “dostum Trump” denilen ABD; FETÖ, PKK – PYD – YPG gibi terör örgütlerine verdiği desteği kesmiyor. Türkiye’ye yönelik yaptırımları, tepemizde Demokles’in kılıcı gibi sallandırmaktan vazgeçmiyor. Avrupa’yla ilişkiler dengeye oturmuyor. Beklenen ölçüde yabancı yatırım gelmiyor. Yurtdışındaki Türkiye algısı, Türkiye’nin dünyadaki itibarı, istenen ölçüde gelişmiyor.
Sonuçta Türkiye, dış politikada ilk düğmeyi yanlış iliklemenin yol açtığı sorunlarla boğuşuyor.