Barış Doster: Türkiye, Annan Planı’nı destekleyerek yanlış yaptığı gibi, Kıbrıs sorununda AB’ye karşı da dik duramıyor

Kıbrıs sorunu çetin bir mesele. Çünkü emperyalizmin müdahalesine fazlasıyla açık. Çünkü Ortadoğu’ya, Avrasya’ya, Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarına ilişkin yapılan tüm tartışmalarda çok önemli. Çünkü şimdiye dek yapılan müzakerelerden sonuç çıkmadı. Çünkü adanın tamamına ve hemen sahip olmak isteyen Rumlar, tüm adayı temsilen ve Kıbrıs Cumhuriyeti adıyla Avrupa Birliği üyesi olduktan sonra daha da uzlaşmaz, daha da küstah bir siyaset izlemeye başladılar.

Çünkü Kıbrıs Türk halkı çözümsüzlükten bıkmış, çözüm konusunda ikiye bölünmüş durumda. Çünkü Türkiye, Annan Planı’nı destekleyerek yanlış yaptığı gibi, Kıbrıs sorununun çözümünü tam üyelik için önkoşul olarak önümüze koyan Avrupa Birliği’ne karşı da dik duramıyor. Asla tam üye yapılmayacağını bildiği halde, müzakerelerden çekilmiyor. Gümrük Birliği’ni tartışmaya açmıyor.

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Barış Doster’in yazısı