Barış Doster: Türkiye Akdeniz’de istediği sonuçları alamıyor

Sicilinde, KKTC kurucu cumhurbaşkanı, büyük devlet adamı Rauf Denktaş’ı devre dışı bırakmak, ona karşı Mehmet Ali Talat’la işbirliği yapmak, Annan Planı’nı desteklemek, asla gerçekleşmeyecek Avrupa Birliği (AB) üyeliği uğruna Kıbrıs’ta kurumsal dış politikadan ödün vermek gibi yanlışlar bulunan iktidar, Doğu Akdeniz’in enerji kaynakları öne çıkınca bazı adımlar atmaya başladı. Fakat Türkiye halen, Akdeniz’in doğusunda Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ilan etmediği, Suriye’yle temas kurmadığı, KKTC’nin başka devletlerce tanınmasına çalışmadığı için, istediği sonuçları alamıyor.
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21 kişi ölmüştü: Kartal’da çöken bina davasında tutuklu sanık kalmadı
Kartal’da 21 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı Yeşilyurt Apartmanı’nın çökmesine ilişkin davada son tutuklu sanık da serbest bırakıldı.
Cumhurbaşkanı yardımcısı: Maraş malların iadesi sağlanarak kullanıma açılacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “(Kıbrıs) Kapalı Maraş, tarihi belgeler ışığında hakkaniyetli bir şekilde malların iadesi sağlanarak kullanıma açılacaktır” dedi.
AKP’li eski belediye başkanına ‘rüşvet’ ve ‘ihalede usulsüzlük’ten yeniden yargılama
AKP’de ‘metal yorgunluğu’ süreci kapsamında 2018 yılında istifa ettirilen Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, 2012 yılında ‘irtikap ile ihaleye fesat karıştırma’ suçlarından yargılanmaya başladığı ve 2013 yılında da beraat ettiği davadan yeniden yargılanacak.
Kimliğine sürgün yaşamak; Altın Ayı ödüllü ‘Synonymes’
İsrailli yönetmen Nadav Lapid, Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı kazanan ‘Synonymes’ filminde, günümüz insanlığının en büyük dramına dokunuyor; sığınmacı ya da göçmen olma eşiğinde kimlik sorunu…
Bloomberg muhabirleri ve 36 kişinin hapisle yargılandığı davada beraat talebine ret
Bloomberg haber ajansının iki muhabiri ve 36 kişi aleyhine hapis cezası talebiyle açılan davada sanıkların beraat talebi reddedilirken, duruşma 17 Ocak 2020’ye ertelendi.