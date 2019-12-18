Barış Doster: Suriye ve Mısır’da izlenen yanlış politikalara sebep olan Müslüman Kardeşler sempatisi Libya’da da devrede

Türkiye, Libya ile deniz yetki alanlarına ilişkin mutabakat muhtırası imzaladıktan sonra, Libya’yla askeri işbirliği yapmayı ve gerekirse asker yollamayı gündemine aldı. Şüphesiz askeri işbirliğine yönelik adımda, iktidarın, Libya’da Birleşmiş Milletler’in de (BM) tanıdığı Ulusal Uzlaşı Hükümeti ile olan ideolojik yakınlığının da payı var.

Suriye ve Mısır’da izlenen yanlış politikalara sebep olan İhvan (Müslüman Kardeşler) sempatisi, Libya’da da devrede. Fakat Libya’ya Türk askerinin gönderilmesi, Libya iç savaşında Türkiye’yi taraf haline getirdiği gibi, Libya’ya askeri yardım yollanması da, bu ülkeye silah ambargosu öngören BM kararıyla çelişiyor.

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Barış Doster’in yazısı