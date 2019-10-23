Barış Doster: Suriye sorununun, Şam’la görüşmeden çözülemeyeceği görüldü

İktidar blokunun, kraldan çok kralcı bir tutumla desteklediği Arap rejimlerinin ve onların çatı örgütü Arap Birliği’nin Türkiye karşıtı tavrının (ABD, AB ve İsrail’den farkı yoktu), aralarındaki onca çelişkiye rağmen, Türkiye karşıtlığı söz konusu olunca, Arap liderleri nasıl buluşturduğu görüldü.

Suriye sorununun, Şam’la görüşmeden çözülemeyeceği görüldü.

Güçlü ve üretken ekonomi olmayınca bağımsız dış politikanın mümkün olmadığı, Atatürk’ün sözleriyle ‘iktisatsız, istiklalin olamayacağı’ bir kez daha görüldü.

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Barış Doster’in yazısı