Diken

Yaramazlara biraz batar!

Barış Doster: Stratejik tercih stratejik kopuşa dönüşür mü?

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 alması, ABD’ye rağmen, karar alıp, irade koymak adına, önemli, olumlu. Ama bunu abartıp, Türkiye- ABD ilişkilerinde kopuşa neden olacağını söylemek de güç. Çünkü hem ABD’nin Türkiye’nin siyaseti, bürokrasisi, ordusu, ekonomisi, akademisi üzerinde güçlü, örgütlü, yapısal nüfuzu var hem de iktidar bloku Türk siyasi tarihinin gördüğü en ABD yanlısı güçlerden. 

Rusların S-400 hava savunma sisteminin, Türkiye’nin kullandığı NATO sistemleriyle uyumlu silahlarla nasıl uyumlulaştırılacağı üzerine konunun teknik boyutlarına vakıf uzmanlar hayli yorum yaptılar. Burada önemli olan, Türkiye’nin S-400 almasının stratejik bir tercihe, bunun ötesinde stratejik bir kopuşa dönüşüp dönüşmeyeceği.

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Barış Doster’in yazısı

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