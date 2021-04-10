Barış Doster: Rusya, ABD’nin Karadeniz’de yeni bir adım atmasını kabul etmez

ABD ve Rusya arasında Ukrayna kaynaklı gerilim sürüyor.

Gerilim, Türkiye’yi de yakından ilgilendiriyor. Çünkü Montrö Boğazlar Sözleşmesi, tam da sorunun merkezinde.

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ABD, Ukrayna’yı Rusya’ya karşı kışkırtıyor. Gerilimi tırmandırıyor.

Rusya ise ABD’nin tahriklerine kapılmıyor. Soğukkanlı. Geri adım atmıyor. Alttan almıyor.

Peki, ABD’nin Ukrayna hesabı tutar mı? Tutmaz.

Tutmaz. Çünkü Moskova; ABD’nin Rusya’yı, Balkanlar’dan, Doğu Avrupa’dan, Baltık Denizi’nden çevrelediğini görüyor. O nedenle Karadeniz’de yeni bir adım atmasını kabul etmez.

Barış Doster’in yazısı