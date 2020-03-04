Barış Doster: Putin’den randevu alabilmek için, başvuru üstüne başvuru yapılıyor

Açmazları var Türkiye’nin izlediği siyasetin. Bir tarafta, tarihte Rusya’yla yaşanan husumet, hamasetle gündeme getiriliyor. Diğer tarafta, yarınki görüşme için, geçen hafta olumsuz yanıt veren Rusya lideri Putin’den randevu alabilmek için, başvuru üstüne başvuru yapılıyor.

Suriye’de sadece Şam’la değil, aynı zamanda, Moskova ve Tahran’la karşı karşıya gelmenin yarattığı maliyeti hesaplayamayanlar, hızla dönüp, düne kadar çok sert sözlerle eleştirdikleri ABD ve NATO’dan yardım istiyorlar. Patriot talep ediyorlar. Ama NATO ve ABD, işi kuru demeçlerle geçiştiriyor. “Yanınızdayız, arkanızdayız” diyor. Elini taşın altına koymuyor.

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Barış Doster’in yazısı