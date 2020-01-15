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Yaramazlara biraz batar!

Barış Doster: Putin, Türkiye’yle gelişen ilişkileri önemsiyor

Putin, Türkiye’yle gelişen ilişkileri önemsiyor. Türkiye nedeniyle NATO içinde yaşanan tartışmanın Rusya’nın elini güçlendirdiğini görüyor. Türkiye’yle iyi ilişkilerin, Rusya’nın elini Ortadoğu’da, Kafkasya’da, Karadeniz’de, Akdeniz’de, İslam dünyasında güçlendirdiğini saptıyor. Türkiye’ye enerji ve silah satarak, Türkiye’nin ekonomisi ve dış politikası üzerinde de etkili oluyor.

Özetle Rusya, şu formülü biliyor: Ortadoğu’da etkili olmak için Avrasya’da, Avrasya’da etkili olmak için Ortadoğu’da güçlü olmak şarttır. Buralardaki etki, dünyadaki nüfuzu da pekiştirir.   

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Barış Doster’in yazısı

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