Barış Doster: Mısır ve Suriye’deki hatalardan ders çıkarmamak, Libya’da Türkiye için olumsuz sonuçlar doğurabilir

Türkiye, Libya’ya peyderpey asker yolluyor. Bunu da meşru iktidarı desteklemek, istikrara katkı sağlamak, Türkiye’nin hak ve çıkarlarını korumak için yaptığını açıklıyor. Fakat bu adımı atarken, aynı zamanda Libya’daki iç savaşta da taraf oluyor. Bir başka devletin iç siyasetinde taraf olmanın, Mısır’da ve Suriye’deki sonuçlarından ders çıkarmadığı için de aynı adımı atıp farklı netice beklemek mümkün görünmüyor.

Kısacası, Mısır ve Suriye’deki hatalardan ders çıkarmamak, Libya’da Türkiye için olumsuz sonuçlar doğurabilir. Atatürk’ün dediği gibi, “Tarih, ihtiyatsızlar için, merhametsizdir”.

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Barış Doster’in yazısı