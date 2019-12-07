Barış Doster: Libya’yla anlaşma olumlu fakat gecikmiş bir adım

Türkiye’nin, Akdeniz’deki enerji rekabetinde elini güçlendirmek için, Libya’da Birleşmiş Milletler (BM) destekli Ulusal Uzlaşı Hükümeti’yle imzaladığı mutabakat muhtırası, olumlu, fakat gecikmiş bir adım. Çünkü halen Doğu Akdeniz’de Münhasır Ekonomik Bölge ilan etmemiş olması, bu konuda geç kalması, telafisi güç sonuçlar doğuruyor. O nedenle daha fazla gecikmeden bu adımı da atmalı. Dahası, KKTC de Türkiye’yle uyumlu kararlar almalı.

Barış Doster’in yazısı