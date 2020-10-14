Barış Doster: İktidarın Tatar’a verdiği desteğin, ilkesel ve tutarlı bir yönü yok

Adada iki farklı, iki ayrı, iki egemen, iki bağımsız devlet olduğunu savunanlarla federasyon tezini savunanlar; Türkiye ile KKTC’nin yakın, güçlü bağlarını savunanlarla Türkiye’den ziyade güneydeki Rumlar ve Avrupa’yla daha yakın olmak isteyenler, ikiye bölünmüş durumdalar.

Tatar Ankara’yla yakın, Akıncı Ankara’yla gerilimi göze alan siyasetçiler. Tatar’ın, Türkiye’deki iktidardan aldığı açık destek, normalde kendisine oy verebilecek olan laik, cumhuriyetçi hassasiyeti yüksek seçmen nezdinde şüpheyle karşılanıyor. Çünkü Türkiye’deki aynı iktidar, birkaç yıl önce, Rauf Denktaş’a karşı Mehmet Ali Talat’ı ve Annan Planı’nı desteklemişti. Yani, Tatar’a verdiği desteğin, ilkesel ve tutarlı bir yönü yok.

Reklam

Barış Doster’in yazısı