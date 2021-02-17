Barış Doster: İktidar, ABD’den ‘stratejik ortağımız’ diye bahsetmeye devam mı edecek?

Türkiye, Gara’daki 13 şehidi için yas tutarken, ABD’den yapılan ilk açıklama, son derece küstahtı. Terör eylemini yapanın, PKK terör örgütü olduğu teyit edilirse, bilgi eğer doğruysa, kınayacağını söylüyordu ABD.

ABD’nin ilk küstahlığı mı bu? Değil. Sayısını unuttuk. ABD; Türkiye’ye karşı düşmanca tutumunu sürdürecek mi? Evet. PKK – PYD – YPG terör örgütünü desteklemeye devam edecek mi? Edecek. Son 40 yıldır yatırım yaptığı, ‘kara gücüm’ dediği, siyasi, askeri, mali, diplomatik yönden her türlü desteği verdiği PKK terör örgütünü, Türkiye’ye karşı bundan sonra da kullanacak mı? Kullanacak.

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Burada asıl mesele, Türkiye’nin tavrı. ABD’nin önceki başkanı Donald Trump’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yazdığı, hem üslup olarak hem içerik olarak son derece aşağılayıcı mektuba gerekli karşılığı vermeyen Türkiye; bundan sonra ne yapacak? Süleymaniye’de askerinin başına çuval geçirildiğinde, Muavenet zırhlısı vurulduğunda, 1 Mart tezkeresi TBMM’den geçmediği için hakarete uğradığında gerekli tepkiyi vermeyen Türkiye; hangi adımları atacak? İktidar, ABD’den ‘stratejik ortağımız’ diye bahsetmeye devam mı edecek?

Barış Doster’in yazısı