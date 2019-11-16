Barış Doster: Erdoğan ve Trump görüşmelerini iç siyasete dönük olarak kullanmaya odaklanmışlardı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da yaptığı görüşmeden, elle tutulur sonuç çıkmadı. Çıkmayacağı baştan belliydi. Görüşmeye büyük anlamlar yüklemek yanlıştı.

İkili ilişkilerdeki yapısal sorunlar ortadayken; tarafların öncelikleri, beklentileri, hedefleri, menfaatleri, tehdit algıları arasındaki uyumsuzluk, hatta uçurum varlığını korurken, bunlar yetmezmiş gibi, iki lider de görüşmeyi iç siyasete dönük olarak kullanmaya odaklanmışlardı. Bu, basın toplantısına da yansıdı.

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Barış Doster’in yazısı